Появилось видео, как в Симферополе «кадыровцы» толпой повалили парня на землю и избили ногами

В сети появилось видео, как в ночном клубе «Монро» в Симферополе четверо «кадыровцев», в том числе Хасан Ибрагимов, жестоко избили парня, который заступился за девушку.

Видео опубликовано в Telegram.

Напомним, ранее в Симферополе был задержан так называемый «представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях» Хасан Ибрагимов. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни. Их подозревали в избиении парня в ресторане — он заступился за свою девушку, которую один из сотрудников полиции схватил за попу.

Судя по опубликованной записи с камеры видеонаблюдения, сразу трое мужчин в военной форме подбежали к парню на улице, повалили его на землю и начали его избивать, добивая ногами. Позже, к избиению присоединился и мужчина в чёрной футболке – он несколько раз ударил лежащего парня ногой по лицу. В это время девушка и еще несколько человек пытались защитить парня, и в итоге им это все же удалось.

Примечательно, что у Кадырова избиение парня назвали «бытовым конфликтом».

– Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте, – заявил тогда министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Напомним, 9 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что глава Чеченской республики рф Рамзан Кадыров прислал на оккупированную часть Юга Украины своего племянника и эксминистра Чечни Хасана Ибрагимова, чтобы контролировать назначенных рф «руководителей» и грабить территории.

По словам Федорова, Ибрагимов был в Чечне министром аграрной политики. Мэр добавил, что целью прибытия является ограбление оккупированной части области, в том числе похищение зерна. Кроме того, он будет следить, чтобы «деньги шли исключительно в правильную карман», «кошмарить» гражданское население, а самое главное – контролировать местных гауляйтеров.