«Даже на Новый Год особенные «подарки»: В Днепре в мусорном баке нашли мешок с противотанковыми минами, грантами и тротилом

В Днепре в мусорном баке нашли мешок со взрывчаткой.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Днепр - удивительный город. Тут даже на Новый Год особенные «подарки». Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок (!) гранат, мин (!!) и тротиловых шашек (!!!)» – написал Филатов.

За бдительность мэр города представил коммунальщиков к награждению почетными грамотами и премированию.

Он также выразил надежду, что «полиция и СБУ найдут мразей, который выкидывают такой «мусор».

Напомним, как в центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв. В результате уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, памятник чекистам). Позже в Николаеве в комендантский час неизвестные снова взорвали памятник – на этот раз мемориал в сквере «Скорбная мать».