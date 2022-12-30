ГБР задержало экс-сотрудника СИЗО Херсона, который сотрудничал с оккупантами и контактировал с ними даже после освобождения города

В Херсоне ГБР задержало бывшего работника ГУ «Херсонский следственный изолятор», который во время оккупации Херсонщины перешел на сторону врага.

Об этом сообщают ГБР и Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, он добровольно согласился служить в подчиненном оккупационной власти рф учреждении – так называемом «Следственном изоляторе № 1» в должности младшего инспектора отдела охраны.

Учреждение начало работать якобы по законам россии и выдавало заработную плату в российских рублях. Работник СИЗО выполнял все указания захватчиков в том числе и по охране задержанных украинцев. После освобождения Херсона он скрывался в городе, однако был задержан ГБР при проведении стабилизационных мероприятий.

«По обоснованным оперативным данным, фигурант мог продолжать контактировать с врагом и сообщать ему информацию о действиях ВСУ и правоохранительных органов Украины на освобожденной территории Херсонской области», - говорится в сообщении.

Фигуранту уже сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, ранее в Херсоне задержали еще двух инспекторов ГУ «Херсонский следственный изолятор», во время временной оккупации города работавших на захватчиков.

Как известно, оккупанты во время бегства из Херсона выпустили из СИЗО около 400 человек, находившихся там по подозрению в совершении преступлений общеуголовного характера. В то же время местных жителей, которых оккупанты похищали за их проукраинскую позицию и держали в СИЗО, они вывезли на левый берег Днепра.

Пятеро арестантов, которых оккупанты выпустили из СИЗО Херсона, добрались до Николаевщины и сдались властям.

В середине ноября правоохранители обнаружили и передали пенитенциарной службе 166 заключенных Херсонского следственного изолятора.