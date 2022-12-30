В Днепре посадили в тюрьму педофила, похитившего двух девочек

В Днепре приговорили к 5 годам лишения свободы местного жителя за незаконное лишение свободы и похищение двух малолетних детей.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Осужденный в октябре 2022 года, находясь в подъезде многоэтажки Синельниковского района, подошел к девочкам возрастом четыре и семь лет. Под вымышленным предлогом показать щенка злоумышленник пригласил их в заброшенный дом.

Угрожая избиением, он связал руки старшему ребенку. Воспользовавшись тем, что нападавший отвлекся, 4-летняя девочка сбежала домой. Она рассказала обо всем родителям, вызвавшим сотрудников полиции.

На судебном заседании обвиняемый вину не признал. Однако суд, оценив предоставленные ювенальными прокурорами доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемом правонарушении. Он ранее неоднократно судим, в том числе за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетней.