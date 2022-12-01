В Николаеве оперативники задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Николаеве полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве местной жительницы.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

30 декабря утром поступило сообщение, что в лесопарковой зоне обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Оперативники отдела полиции № 2 совместно с оперативниками Управления уголовного розыска установили личность мужчины, причастного к преступлению, и его местонахождение. Им оказался 23-летний уроженец Донецкой области. Злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его.

По факту умышленного убийства следователи ведут расследование уголовного производства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.