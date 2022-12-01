Разыскиваемый экс-кикбоксер решил посмеяться над Гретой Тунберг и случайно выдал свое местонахождение полиции

Бывшего американо-британского кикбоксера Эндрю Тейта задержали в Румынии, где он скрывался от полиции из-за обвинений в насилии. Свое местонахождение он случайно выдал, поскандалив в соцсети с экоактивисткой Гретой Тунберг.

Об этом сообщило BBC.

Тейт опубликовал в Twitter фотографию, на которой заправляет свой Bugatti медного цвета, и добавил подпись: «Привет, Грета Тунберг». Мужчина похвастался, что владеет 33 автомобилями, при чем его Bugatti имеет 8-литровый двигатель, а два Ferrari – по 6,5 литров.

Hello @GretaThunberg I have 33 cars. My Bugatti имеет w16 8.0L quad turbo. My TWO Ferrari 812 competition имеет 6.5L v12s. Это just start. Please provide your email address с I can send complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

«Это только начало. Пожалуйста, дай мне свой адрес электронной почты, чтобы я мог отправить полный список моих автомобилей, включая их огромные климатические выбросы», – написал Тейт.

Тунберг отписала: «Пожалуйста, просветите меня», указав свой электронный адрес. Ее реакция набрала миллионы предпочтений – гораздо больше, чем сообщение Тейта.

В ответ Тейт опубликовал видео, в котором насмехается над Тунберг за публикацию ею своей почты.

Thank you for confirming via your email address that you ha a male penis @GretaThunberg The world был curious. And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

«Спасибо, что подтвердили по своему адресу электронной почты, что у вас маленький пенис, Грета Тунберг», – отметил он.

Именно так он себя выдал – стражи порядка заметили на видео две коробки из-под пиццы от румынской сети быстрого питания Jerry's Pizza.

Эндрю Тейта, его брата и двух граждан Румынии задержали 29 декабря. Сейчас суд избирает им меру пресечения. Это подтвердил адвокат Тейта Sky News. Румынская газета Gândul пишет, что среди подозреваемых женщина, полицейская в прошлом.

Все они подозреваются в преступлениях, связанных с торговлей людьми. В прессрелизе румынской полиции сказано, что британские граждане (очевидно, это братья Тейты) знакомились с молодыми женщинами, врали им о своих чувствах и намерении вступить в брак. Таким образом, женщин заманивали в Румынию и когда те прилетали, их против воли удерживали в домах в округе Илфов.

«Путем применения физического насилия и психического принуждения они подвергались сексуальной эксплуатации членами группы, которые заставляли их демонстрировать свои тела с целью производства и распространения через платформы социальных сетей материалов порнографического характера», - сообщает румынская полиция.

В настоящее время установлены 6 пострадавших, подвергшихся сексуальной эксплуатации.

Полиция ждала возвращения Тейтов в страну и именно новый ролик Эндрю помог в задержании. После ареста Тейта Тунберг написала в Twitter «Вот что бывает, когда не переделываешь свои коробки из-под пиццы».

36-летний Эндрю Тейт – американо-британский блогер, бизнесмен и бывший кикбоксер. Окончив спортивную карьеру, он начал продавать курсы о «взаимодействии мужчин и женщин» и приобрел популярность в соцсетях. Позиционировал он себя как «альфа-самец» и «женоненавистник», из-за чего TikTok, Facebook и Instagram заблокировали его аккаунты.