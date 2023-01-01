В Киеве полиция задержала мужчину, запускавшего салюты на Подоле

Полиция Киева задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева и мэр столицы Виталий Кличко.

Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.

Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе на улице Константиновской.

Правоохранители обнаружили подозреваемого, а позже у него дома нашли крышку от фейерверка.

47-летний киевлянин задержан по статье «Хулиганство», ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Кличко добавил, что в новогоднюю ночь «Муниципальная охрана» Киева обнаружила 116 нарушителей комендантского часа. У них проверили документы, одного из нарушителей передали Национальной полиции.

Напомним, что в Виннице задержали мужчину, который запускал в новогоднюю ночь фейерверки.