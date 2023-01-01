В винницкой церкви мужчина с ножом напал на священника УПЦ МП – полиция остановила нападающего выстрелом

В Виннице 2 января полицейские задержали злоумышленника, с ножом напавшего на священнослужителя.

Об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение о ножевом ранении священнослужителя в полицию поступило около 9 утра. Событие произошло возле одного из религиозных построек города.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские задержали правонарушителя.

Обстоятельства устанавливаются.

В Винницкой епархии УПЦ МП сообщили, что нападение совершили на клирика епархии протоиерея Антония Ковтонюка в храме в честь Покрова Божией Матери.

«Нападающим был неизвестный человек, который вошел в храм и стал все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужу. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло.

На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали», – сказали в Винницкой епархии.