На Николаевщине задержали мужчину за смертельное избиение собутыльника

В Николаевском районе полицейские задержали мужчину подозрением в убийстве односельчанина.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

1 января на спецлинию 102 поступило сообщение, что в доме одного из сел Константиновской общины Николаевского района обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями головы.

Принятыми следственно-розыскными мерами оперативники установили, что к преступлению причастен 63-летний односельчанин потерпевшего.

Как выяснили правоохранители, в тот день 59-летний местный житель вместе со знакомым распивали спиртные напитки, между ними виновник конфликта, в ходе которого злоумышленник нанес телесные повреждения владельцу дома, от которого он скончался.

Злоумышленник был доставлен в отделение, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

По факту умышленного убийства следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

За совершенное преступление задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

Напомним, как в Николаеве полицейские задержали 23-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве местной жительницы, тело которой обнаружили в лесопарковой зоне.