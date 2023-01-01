На Николаевщине пьяный мужчина изнасиловал 88-летнюю соседку - злоумышленника задержали

В Николаевской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании пожилых женщин.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Не понятно, чем руководствуются люди, если конечно их можно так назвать, когда совершают насильственные преступления, да еще в отношении пожилых людей. Прожив 88 лет, женщина стала жертвой сексуального насилия своего 45-летнего соседа, потому что тот перебрал с алкоголем», – написал Шайхет.

Полицейские задержали злоумышленника, следователи сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 152 УК Украины («Изнасилование»).

Руководитель полиции области надеется, что нападающий получит максимальное наказание и в течение пяти лет за решеткой будет время на соответствующие выводы.

Напомним, как житель Николаевщины приговорен к семи годам тюрьмы за изнасилование 80-летней женщины.