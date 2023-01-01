Жителю Николаевщины вручили подозрение за захват пруда

Житель пгт Арбузинка поставлен в известность о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка водного объекта площадью 35 гектаров (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и ГУ Нацполиции.

По данным следствия, 41-летний предприниматель с июня по декабрь 2020 незаконно использовал водоем в хозяйственной деятельности. В частности, для разведения и лова рыбы. При этом доступ к ставку для местных жителей был ограничен.

Ущерб составил почти 150 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.