На Киевщине сообщили о подозрении похитителю, пытавшемуся «срезать» граффити Бэнкси

В Киевской области сообщили о подозрении гражданину, который пытался украсть граффити Бэнкси.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Житель столицы решил демонтировать со стены полуразрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити «Женщина в противогазе» всемирно известного уличного художника Бэнкси. Он планировал продать граффити.

“Для этого он привлек незнающих о его намерениях мужчин, которых заверил в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала. После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой с целью защиты от повреждений. Однако мужчина не успел загрузить угнанное в автомобиль, поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации”, - говорится в сообщении.