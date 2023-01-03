Плевался у грожал: В Киевской области 65-летний депутат напал на сотрудников полиции

В пгт. Ракитное Белоцерковского района Киевской области 65-летний депутат депутат напал на сотрудников полиции.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

24 декабря, около 23:20, во время патрулирования в поселке Ракитное, вблизи АЗС,сотрудники отдела реагирования патрульной полиции в комендантский час остановили автомобиль «Audi», водитель которого находился с явными признаками алкогольного опьянения.

Во время документирования водителя, на место происшествия подъехал автомобиль Mitsubishi, под управлением 65-летнего местного представителя власти, который вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции.

«В дальнейшем депутат спровоцировал конфликтную ситуацию, агрессивно себя вел по отношению к силовикам, законным требованиям которых оказывал неповиновение, сорвал нагрудную бодикамеру и повредил ее, в то же время угрожая полицейским физической расправой», - говорится в сообщении.

В какой-то момент патрульный дважды произносит: «Чего вы плюетесь?».

- Ты испугаешься, урод. Ты, с*ка, будешь знать. Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилия, всё, – произносит подозреваемый в конце ролика в адрес патрульных.

А при попытке задержания депутат сопротивлялся и скрылся с места происшествия.

Следователи по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начали досудебное расследование [ч.1 ст.345 УКУ]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.