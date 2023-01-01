На Харьковщине поймали предателя, руководившего конвоированием пленников оккупантов

В Харьковской области задержан экс-полицейский, добровольно перешедший на сторону врага и сотрудничавший с российскими захватчиками, оккупировавшими город Купянск.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

27-летний мужчина в прошлом полицейский ГУНП в Харьковской области занял кресло командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания в незаконном правоохранительном органе «Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области».

Одной из его основных задач было конвоирование задержанных оккупантами местных жителей, украинских правоохранителей и участников АТО.

За свою работу предатель получал ежемесячно 70 тысяч рублей.

После деоккупации территории фигурант стал скрываться от правоохранителей. Однако оперативники Харьковского управления ДВБ НПУ установили местонахождение мужчины и задержали его.

Экс-полицейскому сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (части 2 статьи 111 УК Украины).