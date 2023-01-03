На Николаевщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов

В освобожденных районах Николаевской области во время стабилизационных мероприятий установили местонахождение еще одной застенки российских захватчиков.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в СБУ.

«Объект» был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Люди пытались «выбить» адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер», – рассказали в СБУ.

Во время осмотра застенчивые правоохранители обнаружили «орудие» пыток.

Кроме того, установлены украинские граждане, которых рашисты в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

По разоблаченным фактам начато уголовное производство по части 1 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц российских оккупантов, причастных к военным преступлениям.

Напомним, как жители деоккупированной Снигиревки рассказали, что россияне по спискам вывозили людей в застенки.