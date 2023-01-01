Дело о махинациях с имуществом в АРМА и СЕТАМ: НАБУ объявило в розыск юриста, которого называли «смотрящим за Минюстом»

НАБУ разыскивает организатора преступной группы, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА. Речь идет о владельце ряда юридических компаний Андрее Довбенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, НАБУ и САП получили доказательства того, что разоблаченная в текущем году растрата имущества, переданного АРМА, осуществлена организованной преступной группой в составе четырех человек. 29 декабря ее организатору, владельцу ряда юридических компаний, сообщили о подозрении в совершении преступлений.

Нанесенный ущерб в четырех эпизодах составляет 485 миллионов гривен.

Напомним, что Андрея Довбенко называли «смотрящим» за Минюстом, когда это министерство возглавлял Павел Петренко.

Андрей Довбенко был связан с многими юридическими компаниями, себя он называет управляющим партнером инвестиционной компании EVRIS Invest.

Снова на него обратили внимание в 2019 году, после того как его свадьбу в Сен-Тропе посещал тогдашний глава ОП Андрей Богдан.