В Херсоне задержали предательницу, которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны рф

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну пособницу врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленницей оказалась бывшая работница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.

Об этом сообщает СБУ.

Подозреваемая возглавила созданное агрессором «предприятие промышленного железнодорожного транспорта «Херсонской железной дороги». На этой должности она помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте.

«Прежде всего, злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории россии на временно захваченную часть Херсонщины. Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору. Кроме того, она лично призвала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения. За это обещала лояльное отношение со стороны рашистов и выплату «зарплат» в российских рублях», - говорится в сообщении.

После освобождения областного центра сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма и Главного следственного управления Службы безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.