Кража граффити Бэнкси в Гостомеле: организатор может отсидеть в тюрьме 12 лет

Полиция Киевщины сообщила о подозрении организатору похищения рисунка всемирно известного художника Бенкси в Гостомеле.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

2 декабря группа лиц из Киева и Черкасс демонтировала картину с женщиной в противогазе, которую британский художник написал на стене разрушенного российскими военными дома в Гостомеле.

Правонарушители с помощью деревянных досок и полиэтилена пытались транспортировать граффити. Благодаря неравнодушию граждан полицейские и силовики задержали злоумышленников.

В ходе досудебного расследования проведена искусствоведческая экспертиза, по результатам которой определена стоимость картины британского художника - более 9 миллионов гривен.

Следователи Бучанского управления полиции Киевщины, по процессуальному руководству окружной прокуратуры, сообщили о подозрении организатору и ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Гостомеле со стены разрушенного дома срезали рисунок Бенкси.