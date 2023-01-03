Кража граффити Бэнкси в Гостомеле: организатор может отсидеть в тюрьме 12 лет

Полиция Киевщины сообщила о подозрении организатору похищения рисунка всемирно известного художника Бенкси в Гостомеле.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
2 декабря группа лиц из Киева и Черкасс демонтировала картину с женщиной в противогазе, которую британский художник написал на стене разрушенного российскими военными дома в Гостомеле.
Правонарушители с помощью деревянных досок и полиэтилена пытались транспортировать граффити. Благодаря неравнодушию граждан полицейские и силовики задержали злоумышленников.
В ходе досудебного расследования проведена искусствоведческая экспертиза, по результатам которой определена стоимость картины британского художника - более 9 миллионов гривен.
Следователи Бучанского управления полиции Киевщины, по процессуальному руководству окружной прокуратуры, сообщили о подозрении организатору и ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Гостомеле со стены разрушенного дома срезали рисунок Бенкси.