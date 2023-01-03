В Одессе мужчину задержали за попытку убить отца – не смогли прийти к согласию, что смотреть в новогоднюю ночь

В Одессе полицейские сообщили 24-летнему горожанину о подозрении в покушении на убийство отца.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Событие произошло в новогоднюю ночь в доме семьи. Сын дважды ударил отца ножом в грудь.

Правонарушитель вызвал «скорую». Врачи госпитализировали 61-летнего пострадавшего с колото-резаными ранами грудной клетки и сообщили об этом полиции.

Конфликт между мужчинами произошел во время распития алкогольных напитков.

По словам сына, он ударил отца, потому что тот за праздничным столом не хотел слушать с ним музыку, но предпочел просмотр телепередач.

В ходе осмотра места совершения преступления полицейские изъяли нож и другие доказательства, а правонарушителя задержали в процессуальном порядке.

Фигуранту о подозрении в оконченном покушении на умышленное убийство. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемого полицейские поместили в изолятор временного содержания и ныне хлопочут о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как в Николаевской области задержали мужчину за смертельное избиение 1 января товарища по стакану.