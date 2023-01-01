Николаевца отдали под суд за торговлю поддельными COVID-сертификатами

В Николаеве отдали под суд мужчину, продававшего фальшивые COVID-сертификаты для возможности беспрепятственного пересечения государственной границы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

В ходе досудебного расследования разведчики выяснили, что житель областного центра наладил схему противоправных действий, направленных на обогащение от сбыта заведомо подложного сертификата о COVID-безопасности.

Заказчики COVID-сертификатов не проходили никаких лабораторных исследований и процедуры прививки, а только предоставляли свои данные по оформлению документации. Стоимость такого документа обошлась в 1500 гривен.

Во время проведения следственных мероприятий правоохранители доказали непосредственную причастность николаевца к указанному уголовному правонарушению.

Дознаватели полиции завершили досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») и направили в прокуратуру, которая направила их в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Правонарушителю грозит до двух лет ограничение свободы.

Напомним, как же ительница Николаева купила поддельный COVID-сертификат и пожаловалась на горячую линию, что он не высветился в «Дії» – теперь ее отдали под суд.