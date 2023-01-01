СБУ и БЭБ разоблачили на таможне преступную схему по хищениях на экспорте украинского зерна – ущерб оценивается в ₴5,2 миллиардов

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. К организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

Об этом сообщает СБУ.

Они установили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Поэтому государство недополучило сотни миллионов гривен. Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.

С их помощью дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Чтобы «запутать» торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной «фирмы-прокладки» в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако чиновники таможни не учли соответствующих замечаний и разрешили продажу более чем 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу. Установлено, что эту пшеницу экспортировали с помощью мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.

Общий ориентировочный ущерб за 2022 год, при условии недекларирования дохода от упомянутых экспортных операций в виде неуплаты налогов, аналитики БЭБ оценивают в 5,2 млрд грн.

В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

- черновые записи;

- документы в электронном виде;

- мобильные телефоны с поличным.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению преступления проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.