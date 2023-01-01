СБУ задержала в Херсоне предателя, участвовавшего в карательных рейдах против украинских патриотов

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Предателю предложили «должность» в созданном агрессором «управлении мвд по Херсону». Там он добровольно согласился войти в состав «отдельного батальона патрульно-постовой службы» россии. После назначения получил от врага оружие и форму российского образца.

«Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админзданий, в которых рашисты обустроили местные оккупационные органы. Также участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления. Во время таких «налетов» осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки», - сообщили в СБУ.

После освобождения Херсона злоумышленник хотел «потеряться» в городе и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили «удостоверение» фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.