Во Львовской области пьяный водитель на угнанном авто сбил насмерть пешехода

Возле Львова полицейские задержали нетрезвого 22-летнего водителя, который на угнанном автомобиле сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

ДТП случилось 3 января около 6:40 на автодороге «Львов-Рава-Русская» в поселке Куликов. Львовянин управлял автомобилем Hyundai Sonata, выехал на полосу встречного движения, далее – на остановку общественного транспорта, где сбил местного жителя в возрасте 55 лет. После этого легковушка столкнулась с автопоездом Scania, припаркованным на обочине. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель Hyundai был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а машину угнал во Львове около 5 часов утра. Водителя задержали, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.