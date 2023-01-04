В Днепре демонтировали памятник герою СССР Матросову

В Днепре 4 января демонтировали сразу два памятника, связанных с советским наследием.

Об этом сообщает "Dnepr.info".

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Первым под снос попал танк на проспекте Яворницкого, а затем коммунальщики демонтировали монумент Александру Матросову на Соборной площади.

Александр Матросов в советской историографии является одним из героев Второй мировой войны. По официальной версии, в феврале 1943 года на территории современной Псковской области он закрыл собой амбразуру огневой точки немцев – он пожертвовал жизнью, чтобы его боевые товарищи могли продолжить атаку позиций врага. Его посмертно наградили звездой Героя СССР.

Однако события вокруг подвига Матросова стали мифологизированными, существует несколько их версий. Также подвергают сомнению информацию о том, что Матросов родился в Днепре.

По одной из версий, Матросов родился в Башкортостане, а его настоящее имя – Шакирьян Мухамедьянов. Имя Александр Матросов он якобы получил, когда был бездомным и попал в детский дом. Памятник Александру Матросову в Днепре был открыт в 1975 году.