Судью ВАСУ, которая не задекларировала недвижимость в Киеве на ₴8 миллионов, объявили в розыск

НАБУ вместе с САП объявили в розыск судью Высшего административного суда Инну Масло, подозреваемую в недекларировании недостроенной недвижимости под Киевом, стоимостью почти 8 миллионов гривен.

Об этом сообщает НАБУ.

«3 января по поручению руководителя САП детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили судье Высшего административного суда Украины о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - говорится в сообщении.

Поскольку местонахождение служительницы Фемиды не установлено, о подозрении ей сообщили заочно.

По данным следствия, судья была обязана, но не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения о двух земельных участках и двух домах в пригороде Киева, которыми пользовалась она и ее муж в течение 2020 года. Хотя дома официально и не введены в эксплуатацию, однако вполне пригодны для проживания, их стоимость составляет более 4 миллионов гривен и почти 2 миллиона гривен соответственно. Земельные участки, на которых они расположены, стоят по 1 миллиону каждый. Таким образом, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 миллиона гривен.

Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют при оперативном сопровождении Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Инна Масло с октября 2002 года по август 2007 года была судьей Киевского районного суда города Донецка. В августе 2007 года начала работу в Донецком окружном административном суде.

С февраля 2012 занимала (бессрочно) должность судьи Высшего административного суда Украины.

В ноябре 2012 года коллегия Высшего админсуда во главе с Масло отказала в удовлетворении иска кандидата по округу №132 Аркадия Корнацкого о постановлении ЦИК о невозможности установления результатов выборов.

После прекращения в декабре 2017 функционирования ВАСУ Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала перевести Инну Масло в Донецкий апелляционный административный суд.