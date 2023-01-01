Жительница Николаева хотела перерегистрировать автомобиль, находящийся в международном розыске

В среду, 4 января, сотрудники сервисного центра МВД Николаева обнаружили автомобиль, находящийся в международном розыске.

Об этом говорится в сообщении РСЦ МВД.

В сервисный центр для перерегистрации автомобиля Ford Fiesta обратилась местная жительница.

«В ходе соответствующих проверок обнаружено полное совпадение номера двигателя автомобиля с данными в международной розыскной базе «Интерпол». Предоставление услуги отменено. Материалы дела переданы наряду полиции, прибывшему по вызову администратора. Обезопасьте себя от возможных рисков приобрести транспортное средство с криминальным прошлым! Заключайте договор купли-продажи непосредственно в сервисном центре МВД при присутствии продавца и покупателя», – сообщили в сервисном центре.

Напомним, ранее житель Николаева хотел сдать теоретический экзамен по Правилам дорожного движения, но оказалось, что он находится в розыске.