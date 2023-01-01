США ищут путь, как прекратить поставки иранских дронов в рф

США обсуждают с Израилем возможности прекратить поставки оружия из Ирана, в том числе дронов для России.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет Бабель.

По его словам, эта тема стала предметом обсуждений в Госдепе и Белом доме.

- Как мы четко дали понять, мы приняли меры, используя нашу власть, чтобы нарушить эту сеть распространения, - отметил Прайс.

Он сообщил, что США согласовывают свой подход с партнерами по всему миру, чтобы скоординировать действия по прекращению утечки технологий из Ирана в Россию и другие страны.