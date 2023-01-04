На Закарпатье СБУ разоблачила коррупционную схему, которую наладили детектив БЭБ и депутат сельсовета

Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала коррупционную схему в Территориальном управлении БЭБ в Закарпатской области. К организации схемы причастен старший детектив Бюро экономической безопасности в регионе.

Об этом сообщает СБУ.

Чиновник наладил механизм незаконного получения денег от местных предпринимателей. За регулярные «взносы» он обещал им не реагировать на факты подпольного сбыта подакцизной продукции, в частности электронных сигарет.

«За «крышевание» нелегального бизнеса чиновник требовал с коммерсантов платить ему по $2 с каждой проданной электронной сигареты. Причем должностное лицо пыталось максимально распространить свое влияние в регионе и привлечь к схеме как можно больше продавцов. К преступной деятельности старший детектив привлек депутата сельсовета в Ужгородском районе. Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов после получения $6 тысяч неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

В настоящее время должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Мероприятия по разоблачению преступления проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и содействии Департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины.

Следует добавить, что, по информации нардепа Ярослава Железняка, Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области было создано только в июле 2022 года. А задержанный детектив Иван Грубинко до назначения работал старшим следователь по особо важным делам отдела уголовных расследований ГФС (налоговая милиция).

Что касается руководителя Теруправления, то его возглавляет «экс-прокурор, по меньшей мере 20 лет находившийся на разных должностях в системе».

Андрей Приз Согласно информации на сайте БЭБ, Теруправление возглавляет Андрей Приз. С 2000 года по 2002 год он занимал разные должности в аппарате прокуратуры Киевской области. С 2002 года по 2014 год работал в аппарате Генеральной прокуратуры. С апреля по июль 2014 занимал должность заместителя прокурора города Киева. Затем был назначен прокурором Одесской области

В апреле 2015 года Приза снова перевели в Генпрокуратуру.

Как известно, 12 мая 2021 года Кабинет министров Украины создал Бюро экономической безопасности (БЭБ). Новый орган получил полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Возглавил БЭБ руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Размеры должностных окладов в новом органе стартуют с 42 тысяч гривен без учета премий и надбавок.