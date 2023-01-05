Стали известны подробности покушения на священника в Виннице – пострадавший пришел в себя

В Виннице полиция расследует нападение на священника Московского патриархата. Сейчас стали известны подробности дела.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, пострадавший выжил, но был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Чтобы задержать нападавшего, полицейские были вынуждены применить табельное оружие, потому что подозреваемый бросался и на них.

– Высокого роста мужчина зашел на территорию храма, начал там что-то кричать, переворачивать все в храме, бросил иконы. К нему настоятель, отец Антоний, вышел и начал делать замечания, на что этот мужчина опасной бритвой порезал священнику Антонию горло, – рассказывает представитель Винницкой епархии.

В храме был только кассир, пытавшийся остановить кровь и вызвавший скорую. Уже без сознания отца забрали в реанимацию. Нападавшего полиция задержала не сразу, увидев копов на улице, он начал сопротивляться.

- Злоумышленник начал приближаться к стражам порядка, угрожал им физической расправой и размахивал предметом, похожим на нож. Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу, – заявили в полиции.

Раненому священнику 61 год, он служит в Свято-Покровской церкви на окраине Винницы уже 20 лет. В управлении по делам религий говорят, что отец ни разу себя не скомпрометировал.

– За весь период его служения не наблюдалось никаких провокационных действий или негативных поступков, мы считаем, что это умеренный проукраинский священник. Многие священники проукраинские, но запуганные, потому что не могут еще перейти (в ПЦУ – ПН), - отмечают в ведомстве.

В Винницкой епархии УПЦ МП ожидают результаты следствия. Однако имеют свою версию – якобы нападавшему не понравилось, что в этой церкви накануне отпевали погибшего воина.

- Священник Антоний совершал отпевание погибшего воина ВСУ, и есть информация, что этот мужчина якобы выражал протест против такого отпевания, что в этом храме воина отпевать нельзя, потому что он не принадлежал к этой церкви, или вообще неверующий, - добавляет пресс-секретарь.

Врачи говорят, что священник прооперирован и уже пришел в себя, угрозы жизни нет. Тем временем полиция выяснила, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.