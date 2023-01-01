СБУ задержала на крупной взятке замглавы Одесской ОВА Муратова

Заместителя начальника Одесской ОВА Олега Муратова сотрудники СБУ задержали 3 января по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом сообщает «Думская».

При обыске по месту жительства Муратова нашли 80 тысяч долларов США – правда, задекларированных. В настоящее время чиновник находится в изоляторе временного содержания. Завтра ему должны определить меру пресечения.

По предварительным данным, задержание Муратова может быть связано с делом об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Ущерб от этой схемы оценили в 5 миллиардов гривен.

Справка:

Олегу Муратову 47 лет. С 2002 по 2015 год работал на разных должностях в Одесской облгосадминистрации. Недавняя должность – начальник областного управления экономики.

В сентябре 2016 года Муратов победил в конкурсе на замещение вакантной должности начальника Южного офиса Госаудитслужбы и был назначен на эту должность. В 2016-2020 годах он работал начальником Южного офиса Госаудитслужбы. В декабре 2020 года назначен заместителем председателя Одесской ОГА.