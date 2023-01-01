ВАКС арестовал экс-нардепа от Радикальной партии, подозреваемого в завладении ₴112 миллионов частного банка

Высший антикоррупционный суд вчера, 4 января, избрал меру пресечения бывшему народному депутату, возглавлявшему один из комитетов Рады в прошлом созыве.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно сообщению, судья ВАКС решил отправить депутата под стражу. Хотя на свободу можно выйти, внеся залог 40,26 миллиона гривен.

По версии следствия, в 2012 году депутат взял 200 миллионов гривен в кредит на строительство жилого комплекса на окраине Киева.

В 2019 году, после того, как у банка возникли проблемы с платежеспособностью, депутат подстроил аукцион, который позволил ему дешево выкупить собственный ипотечный кредит – за право требования на 128 миллионов гривен компания депутата заплатила всего 16 миллионов гривен. Как результат, банк потерял 112 миллионов гривен.

Правоохранительные органы не называют имени подозреваемого, но сообщают: он возглавлял один из комитетов парламента, а до этого был депутатом Киевского областного совета. Это, а также обстоятельства дела, указывает на Сергея Скуратовского из Радикальной партии.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщило о подозрении экс-нардепа и ряде топ-чиновников, завладевших ₴112 миллионами частного банка.