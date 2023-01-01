Замглавы Одесской ОВА Муратова задержали за попытку отмазать» подчиненного от тюрьмы за 35 тысяч долларов

Служба безопасности разоблачила заместителя начальника Одесской ОВА Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом сообщает СБУ.

Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое «содействие» во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.

В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу «аванса» в размере 27 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

- более 45 тысяч баксов;

- более 21 тысяч евро;

– золотые слитки и монеты.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- часть 4 статьи 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

- часть 2 статьи 15, части 4 статьи 27, чисты 3 статьи 369 (оконченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто оказывает такую выгоду, любого действия по использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как экс-главу районного суда на Закарпатье окончательно приговорили к 5 годам тюрьмы за взятку в 15 тысяч гривен.