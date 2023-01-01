В Николаеве суд оправдал подростка, обвиняемого в убийстве рецидивиста из-за мести за смерть дяди во время бандитских разборок

Задержание подозреваемого в убийстве Шацкого Заводской районный суд Николаева оправдал ученика лицея от обвинений в умышленном убийстве.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Как известно, 15 апреля 2021 года во дворе на улице Декабристов убили мужчину. 38-летний Тимур Шацкий получил несколько огнестрельных ранений в спину.

Тимур Шацкий был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Имел три судимости. Летом 2020 года его задержали полиция за торговлю амфетамином в составе ОПГ. За полтора месяца до своего убийства вышел из-под стражи в Николаевском СИЗО.

Его крестным отцом был неоднократно осужден «авторитетный» бизнесмен Виктор Чередник, известный в определенных кругах как «Тазик». В 2007 году Шацкий входил в группировку «Макара». В последнее время был связан с «положением» Игорем Науменко, известным как «Наум».

28 апреля того года спецназ по подозрению в убийстве Шацкого задержал 17-летнего жителя микрорайона Варваровка. По версии следствия, одна из версий убийства – это месть, пострадавшая за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дяди подозреваемого, из-за чего отбывал наказание в виде лишения свободы.

Следует отметить, что обвиняемый Чингиз Дашаев до убийства Шацкого был участником поножовщины и находился под домашним арестом.

В суде житель дома рассказал, что в ту ночь услышал шум и увидел из окна тело на земле лицом вниз и незнакомца в медицинской маске, стоявшего на расстоянии 30 метров, у машины. Неизвестный сел на заднее сиденье автомобиля, после чего тот тронулся. Свидетель не смог узнать, кто был на месте преступления, но вспоминал, что на куртке лицо имело светоотражающие элементы.

Через две недели следователи провели обыск у молодого парня, изъяв куртку, на которой позже эксперт обнаружил пятна крови погибшего. Также полиция разыскала машину, на которой предполагаемого убийцу подвозили на место преступления. На сиденье авто нашли кровь.

Впоследствии в суде обвиняемый отрицал, что убил человека. Рассказывал, что именно водитель авто расспрашивал его о погибшем, просил показать, где проживает и на чем ездит, ссылаясь на какие-то неприязненные отношения. На автомобиле они несколько раз ездили в дом, где проживал потерпевший.

Водитель озвучивал другую версию, что именно обвиняемый несколько раз просил подвезти его в дом. Как будто парень показывал ему что-то вроде пистолета, объясняя, что это ему нужно, чтобы кого-то убить. Однажды вечером товарищ снова попросил отвезти его во двор упомянутой многоэтажки. По дороге ничего не говорил, всю дорогу якобы молчали. По словам свидетеля, припарковав машину, около двух часов они с обвиняемым сидели в машине. Затем в темноте зажглись фары другого авто. Его товарищ выскочил из машины. Раздалось что-то похожее на выстрелы и он, свидетель, начал сразу заводить машину и сдавать назад, чтобы уехать. Тогда подбежал обвиняемый, чтобы сесть в машину на заднее сиденье. Когда ехали по мосту, товарищ попросил сбавить скорость, открыл окно где-то на середине моста, вылез и будто что-то выбросил, похожее на пистолет.

Еще одним свидетелем была жена убитого. Она тоже выглянула в окно, услышав звук как от разорванной петарды. Она видела машину бордового цвета и мужчину в черной одежде, садившегося на пассажирское сиденье сзади. Поскольку было темно подтвердить, что это был обвиняемый, она не сможет. За несколько дней до этого она видела, как незнакомец фотографировал машину ее мужа, но лицо было значительно выше обвиняемого и не похоже на него.

В итоге суд вынес оправдательный приговор по причине недостаточности убедительных доказательств, также учитывая существенные процессуальные нарушения.

Обыск по месту жительства подозреваемого, как зафиксировано в протоколе, производился без участия законного представителя и защитника. Именно во время этого обыска была изъята куртка, на которой эксперт затем обнаружил следы крови. Во время обыска подозреваемый был фактически задержан и в тот же день взят под стражу судом.

Суд отметил, что Уголовный процессуальный кодекс предусматривает обязательное участие защитника в отношении подозреваемых или обвиняемых в возрасте до 18 лет, с момента установления факта несовершеннолетия или возникновения каких-либо сомнений, что лицо является совершеннолетним. О том, что обыск будет производиться у несовершеннолетнего и есть возможность его дальнейшего задержания свидетельствует ходатайство следователя о проведении обыска, в котором указывается возраст лица.

Кроме того, суд подверг сомнению достоверность собранных доказательств.

Так, эксперт в судебном заседании пояснил, что смерть наступила от огнестрельных ранений в спину и учитывая характер повреждений выстрелы происходили с определенной дистанции. В результате таких ранений происходит постепенное истечение крови, а ее разбрызгивание исключается.

Свидетель-сосед видел из окна, что незнакомец, который мог быть убийцей, стоял на расстоянии 30 метров от тела. Если все происходило именно так, то на кровь не могла попасть на куртку нападающего. Также свидетель объяснял, что на куртке нападающего были светоотбывающие элементы. А на куртке со следами крови, изъятой у обвиняемого, таких элементов нет. Кроме того, суд обращает внимание, что следы крови на посадках автомобиля больше по размерам, чем следы на куртке из которой они должны были попасть на сиденье.

Это может свидетельствовать о создании искусственного доказательства вины обвиняемого, что ставит под сомнение все остальные доказательства по делу.

Суд указывает, что свидетель-водитель дал суду противоречивые показания, существенно отличающиеся от его объяснений во время следственного эксперимента. Тогда он рассказывал, что ему заранее было известно о возможном убийстве и сознательно согласился принять участие в его подготовке и совершении. В таких обстоятельствах статус свидетеля, по мнению суда, ставит этого мужчину в зависимость от государственного обвинения и, соответственно, под сомнение правдивость его показаний.

Также прокуратура не предоставила доказательств наличия у обвиняемого мотива убийства потерпевшего.

Суд оправдал молодого человека по недоказанности совершения им преступления.