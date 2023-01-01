В ВОЗ предупредили, что новый штамм COVID-19 более заразен и может повлечь за собой новую волну пандемии

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который уже обнаружен в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.

Об этом заявила специалистка Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керкхове.

«Мы озабочены его преимуществом в росте, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части Соединенных Штатов, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подварианты», – сказала Мария Ван Керкхове.

При этом, в ВОЗ пока не уверены, что среди людей, имеющих иммунитет благодаря вакцинации или переносу болезни, возрастет число госпитализаций и смертности.

Штамм обнаружили в 29 странах, однако он может циркулировать в гораздо большем количестве стран. А в США за несколько недель он стал доминировать – число случаев Omicron XBB.1.5 выросло с 4% до 40%.

По словам Марии Ван Керкхове, ВОЗ работает над анализом тяжести протекания нового штамма, который обещает опубликовать в ближайшие дни.

Напомним, что ранее туристам из Китая, где выявили вспышку коронавируса, запретили въезд в Марокко.