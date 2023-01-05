На Одесской таможне разоблачили еще одну схему поборов – спрятанные деньги нашли в компьютерах, обогревателях, туалетах и под плинтусами

Сотрудник Одесской таможни задержан на получении 1200 долларов США взятки. Также в здании нашли в разных местах тайники с деньгами.

Об этом сообщили в прокуратуре, в Нацполиции и в ГБР.

«По оперативным данным, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Это подтверждают и обыски админздания таможенного поста. Сотрудники ГБР обнаружили тайники денег сотрудников таможни. Инспекторы всего за несколько часов смены успели «заработать» более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете», – рассказали в ГБР.

По данным следствия, старший государственный инспектор требовал у гражданина средства на ввоз на территорию Украины и беспрепятственное таможенное оформление партии генераторов и аккумуляторов.

По такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал от 200 до 1000 долларов США в зависимости от объема партии. "Услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей.

Правоохранители задержали сотрудника таможни «на горячем» при получении дежурной части неправомерных средств.