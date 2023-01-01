В Латвии за шпионаж и нарушение экономических санкций ЕС задержали российского пропагандиста

В Латвии задержан шеф-редактор российского пропагандистского СМИ Sputnik Литва Марата Касема. Его подозревают в нарушении экономических санкций ЕС в отношении россии, а также в шпионаже.

Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Сообщается, что 5 января состоялось заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Суд принял решение отправить журналиста под стражу. Кассем отправлен в рижскую Центральную тюрьму.

В деле Касема речь идет о двух статьях - о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении россии, а также о шпионаже, по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

На задержание и арест уже успела отреагировать спикер МИД РФ мария захарова. По ее словам, Касем якобы заявлял о преследованиях со стороны Балтийских стран за профессиональную деятельность.

«Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», – заявила Захарова.

Напомним, в Австрии спецназ задержал гражданина Греции с подозрением в шпионаже в пользу россии.