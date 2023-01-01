Одесский логистический центр, принадлежащий гражданам россии, разоблачили в неуплате ₴18 миллионов налогов

Транспортный холдинг, один из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 миллиона гривен. Его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане россии.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство рф у учредителей.

“Граждане россии по предварительному сговору со должностными лицами холдинга, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций. Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 миллиона гривен”, - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права компании, 9 транспортных средств и 13 объектов недвижимости. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет около 700 миллионов гривен.

Как передает "Ліга.net", речь идет об одесском ООО "Евротерминал". Через территорию "Евротерминала" проходит единственная дорога в Одесский морской порт. Проезд и место отстоя фур там – платное. Сейчас государство строит новую цементобетонную дорогу в объезд Евротерминала, которая обеспечит бесплатный заезд в порт.