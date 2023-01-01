Экстрадиция Жеваго: Французский суд отпустил из-под стражи украинского олигарха в залог один миллион евро

Французский суд 5 января решил освободить украинского миллиардера Константина Жеваго под залог накануне слушаний по его экстрадиции 19 января, когда будет рассматриваться вопрос о его выдаче Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters.

48-летний миллиардер Жеваго был арестован во Франции в конце декабря по запросу Украины и с тех пор находился под стражей.

Государственное бюро расследований Украины заявило, что миллиардера разыскивали по подозрению в хищении и отмывании денег, связанных с исчезновением 113 миллионов долларов из обанкротившегося банка «Финансы и кредит».

Бизнесмен, один из богатейших людей Украины, заявил в суде, что он не сделал ничего плохого и не должен быть экстрадирован.

«Я впервые в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле, я не заслуживаю этого. Я прошу вашего позволения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, о чем вы попросили», - сказал он на слушании, выступая через переводчика.

Суд города Шамбери на востоке Франции заявил, что согласился освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро. Жеваго теперь не может покинуть Францию, должен сдать властям два своих паспорта, трижды в неделю появляться в местную полицию и отвечать на вызовы.

Суд должен был провести слушания об экстрадиции в четверг, но адвокаты Жеваго и прокурор заявили, что им нужно больше времени на подготовку, с чем судьи согласились, назначив новую дату – 19 января.

Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер – в 2021 году.

В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 миллиарда гривен банку «Финансы и Кредит» и объявили в международный розыск. В конце декабря Жеваго был задержан во Франции на курорте Куршавель.