На Харьковщине задержали коллаборанта, помогавшего оккупантам обустраивать блокпосты во время оккупации части региона

Сотрудники Службы безопасности разоблачили еще одного приспешника врага, который во время оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленником оказался бывший инженер Балаклейского райавтодора. За свою деятельность мужчина был назначен руководителем созданного агрессором местного «дорожно-ремонтного предприятия».

Находясь на «должности» он организовывал восстановление дорог для опрокидывания колонн военной техники россии на восточный фронт.

Кроме этого, коллаборант давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскраску остановок автотранспорта в российский «триколор».

Также он постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. В случае согласия обещал лояльное отношение оккупантов и зарплату в российских рублях.

После освобождения Балаклеи злоумышленник пытался избежать правосудия, однако был разоблачен украинскими спецслужбами.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что с начала войны СБУ идентифицировала более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов в оккупированных районах Украины.