Подрядчика из Одессы заподозрили в хищении ₴275 тысяч при ремонте детской площадки в Николаеве

Руководителю подрядного предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами во время ремонта детской площадки в Николаеве.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в ГУ Нацполиции.

По данным следствия, директор одного из частных предприятий Одессы по заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета осуществлял капитальный ремонт детской площадки в Ингульском районе города Николаева за средства местного бюджета.

Отчитываясь о выполненном ремонте, руководитель подрядной организации внес в официальные документы объем работ, которые действительно не выполнил, однако на основании недостоверных актов средства из бюджета получил.

По заключению строительно-технической экспертизы, подрядчик завладел 275 тысячами гривен.

В настоящее время решается вопрос о подаче в суд иска о взыскании с подозреваемого причиненного ущерба.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Николаева, на основании собранных следствием доказательств, следователи сообщили о подозрении 58-летнему директору подрядного предприятия по ч. 2 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.