Двум жителям Южноукраинска грозит до 5 лет тюрьмы за уклонение от призыва

Двум жителям города Южноукраинска сообщили о подозрении по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (стати 336 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчины, в возрасте 35 и 52 года, находясь на военном учете, после объявления о проведении общей мобилизации прошли медицинское освидетельствование военно- врачебной комиссией и были признаны годными к военной службе по мобилизации.

Однако, при отсутствии оснований на отсрочку от военной службы, будучи в установленном законом порядке уведомленным о времени, дате и месте прибытия для отправки в воинскую часть дважды умышленно не прибыли в районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку, в результате чего нарушили процесс комплектования Вооруженных сил Украины во время мобилизации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, как ранее жителя Николаева отдали под суд за корректировку вражеских обстрелов – ему грозит пожизненное заключение.