В Киеве мужчина пришел к соседу и выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем – спецназ задержал злоумышленника

В Киеве спецназовцы задержали мужчину, который чуть не убил соседа выстрелом в голову.

Об этом сообщили в столичной полиции и прокуратуре.

Событие произошло на улице Краковской, что в Днепровском районе столицы. В полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что в подъезде дома они обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы.

В ходе досудебного расследования установлено, что между жителями жилого дома во дворе возник словесный конфликт - подозреваемый ударил ногой собаку потерпевшего.

Спустя некоторое время конфликт между соседями продолжился. Злоумышленник выманил пострадавшего на лестничную площадку, предварительно скрывшись за дверью. Когда потерпевший повернулся к нему спиной, подозреваемый неожиданно выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан правоохранителями.

У пострадавшего медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и многообломочный перелом затылочной кости.

Во время проведения обыска по месту жительства нападающего изъяли вероятные орудия преступления — предмет, похожий на пистолет с явными признаками переработки, самодельный глушитель, гильзы и патроны, а также зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожий на наркотический.

По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Кроме этого, решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.