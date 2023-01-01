Заместитель Генпрокурора просит отправить херсонских судей в Николаев

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко считает, что судей, которые осуществляли правосудие в судах Херсонской области и в силу объективных обстоятельств не могут сейчас выполнять свои профессиональные обязанности на этой территории, целесообразно перевести в суды Николаева. Он обосновывает это тем, что органам досудебного следствия неудобно ездить в Одессу, где сейчас находятся судьи из Херсона и области.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Симоненко объяснил, что правоохранительные органы, следственные подразделения, органы прокуратуры Херсонщины сменили дислокацию на город Николаев, это ближайшее расположение.