Заместитель Генпрокурора просит отправить херсонских судей в Николаев

Заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко считает, что судей, которые осуществляли правосудие в судах Херсонской области и в силу объективных обстоятельств не могут сейчас выполнять свои профессиональные обязанности на этой территории, целесообразно перевести в суды Николаева. Он обосновывает это тем, что органам досудебного следствия неудобно ездить в Одессу, где сейчас находятся судьи из Херсона и области.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
Симоненко объяснил, что правоохранительные органы, следственные подразделения, органы прокуратуры Херсонщины сменили дислокацию на город Николаев, это ближайшее расположение.
«Задерживается множество коллаборантов. Кроме того, никто не отменял общеуголовные преступления – мародерство, разбои, грабежи.
Николаевские судьи очень загружены «херсонскими» производствами, избранием мер и т.д.
Вместе с тем, дислокация херсонских судей в основном в Одессе, а следователи судьи частично передислоцированы в город Кривой Рог.
Что в Одессу, что в Кривой Рог неудобно ездить за избранием мер предосторожности, за получением разрешения на проведение обысков, временных доступов. Поэтому большую просьбу усилить путем командировки. Потому что пока идея разместить судей в Херсоне, где каждый день обстрелы выглядит утопично. Но нужно организовать работу херсонских судей, следственных судей, в первую очередь.
Именно херсонские судьи в Одессе не загружены, и органам досудебного следствия неудобно ездить в Одессу, чтобы работать по линии следственных судей. Это напрямую вопрос командировки херсонских судей в Николаев», - подчеркнул Алексей Симоненко.