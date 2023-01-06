В Мексике задержали влиятельного наркобарона – его боевики устроили беспорядки и сбили военный самолет

В Мексике после ареста наркобарона Овидио Гусмана Лопеса начались масштабные беспорядки. Боевики наркобарона обстреляли два самолета и убили троих сотрудников сил безопасности. Перестрелка между бандой и стражами порядка продолжалась весь день 5 января.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на BBC.

Гусмана Лопеса, который был лидером наркокартеля своего отца Эль Чапо, задержали в Кульякане. После этого члены его банды установили блокпосты на дорогах, подожгли автомобили и обстреляли два самолета. По данным губернатора штата, в результате беспорядков госпитализировали 18 человек. В трех аэропортах мексиканского штата Синалоа отменили более 100 рейсов.

В соцсетях опубликовали видео из обстрелянного боевиками пассажирского самолета, который должен был лететь из Кульякана в Мехико. По данным авиакомпании Aeromexico, ни один пассажир или сотрудник не пострадал. Также в Кульякане сбили самолет Военно-воздушных сил.

Фотография на boardboard на Аэро-Мексико лете, которое было сделано при везде ездящих на поезд в Culiacan аэропорт. Cartel members являются currently conducting multiple attacks in retalation for arrest of Ovidio Guzman, El Chapos son #Mexico pic.twitter.com/MPI4juBzpj — CNW (@ConflictsW) January 5, 2023

Из-за продолжавшейся весь день стрельбы разные части города были заблокированы, жителей призывали оставаться дома. Также во время беспорядков были разграблены многие магазины.

Министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандовал сообщил, что шестимесячная операция по наблюдению за Гусманом Лопесом проходила при поддержке США.