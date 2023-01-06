Николаевские патрульные поймали двух «закладчиков» наркотиков

Патрульные Николаева 5 января задержали двух вероятных закладчиков.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции Николаевской области.

Около 11 часов в городе Нова, во время отработки нарушений ПДД, патрульные Антон Лобода и Дмитрий Шевченко заметили подозрительного мужчину, который, увидев правоохранителей, начал агрессивно себя вести и провоцировать конфликт. Такое поведение показалось инспекторам странным, поэтому охранники правопорядка решили проверить мужчину, и как оказалось впоследствии — не зря.

Гражданин имел с собой 204 свертка, замотанные изолентой с, вероятно, наркотическими веществами, а также 10 пакетиков с белым порошкообразным веществом, вероятно, наркотическим.

Мужчину патрульные задержали, а на место происшествия вызвали следователей.

Второй случай произошел в тот же день, около 22 часов. Инспекторы Вячеслав Кудинов и Сергей Жирок получили вызов, что возле одного из домов в переулке Южном неизвестный что-то ищет, вероятно, закладки.

Прибыв по указанному адресу и обследовав близлежащую территорию, правоохранители заметили похожего по описанию мужчину. Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у гражданина свертки с, вероятно, наркотическими веществами.

Прибывшие на место происшествия следователи изъяли у мужчины 58 таких свертков.