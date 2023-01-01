В США расследуют загадочное убийство семьи из восьми человек

Семью из восьми человек, в том числе пятерых детей, нашли застреленными в сельском доме в Энох-Сити в американском штате Юта. Полиция не разглашает мотив убийства.

Об этом пишет ТСН.

Полиция обнаружила тела, когда проводила проверку состояния квартиры. Представитель местных властей Роб Дотсон сказал, что город шокирован трагедией. Энох-Сити – небольшой сельскохозяйственный городок.

– Наше сообщество в это время чувствует боль. Они чувствуют потерю, они чувствуют боль и у них много вопросов, - сказал Дотсон в видеообращении.

Он добавил, что семья хорошо известна в городе и впоследствии полиция обнародует дополнительную информацию о расследовании.