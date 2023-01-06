На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, пытавшегося продать гранатомет

Полицейские в Апостоловом задержали местного жителя за сбыт оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

На одной из улиц города подозреваемый пытался продать гранатомет РПГ-18, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм.

Полиция задержала 56-летнего мужчину с поличным. Боеприпасы и деньги, вырученные от продажи, изъяли. Полиция открыла производство по части 1 статьи 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.