Украина передала Франции все документы для экстрадиции экс-нардепа Жеваго

Офис Генерального прокурора предоставил французским коллегам все документы, необходимые для экстрадиции бывшего народного депутата, миллиардера Константина Жеваго.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«Мы будем бороться за экстрадицию всех, кто подозревается в преступлениях против Украины и украинцев. Наша цель – неотвратимость наказания», - подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

Он добавил, что перечень обязательств, возложенных на Жеваго французским судом, достаточно широк. Это дает основание полагать, что французы обеспечат участие экс-нардепа в следующем заседании суда.

Напомним, что Жеваго, один из самых богатых людей Украины, задержан в гостинице Le К2. Жеваго и топ-менеджеры банка «Финансы и Кредит» подозреваются в растрате 113 миллионов долларов США, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Французский суд 5 января решил уволить украинского миллиардера Константина Жеваго под залог накануне слушаний по его экстрадиции 19 января, когда будет рассматриваться вопрос о его выдаче Украине. Жеваго теперь не может покинуть Францию, должен сдать властям два своих паспорта, трижды в неделю появляться в местную полицию и отвечать на вызовы.