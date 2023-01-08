Нацполиция открыла уже более 57 тысяч уголовных дел по преступлениям россии

С начала полномасштабной войны в Украине полицейские открыли 57 357 уголовных производств по преступлениям россиян и их пособников.
Об этом в Теlegram сообщает МВД.
«С начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Национальной полиции Украины открыли 57 357 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками», - говорится в сообщении.
Больше всего дел – 45 681 открыто по ст. 438 УКУ (Нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, прокуратура в Украине открыла уже 154 дела о сексуальном насилии против мирных жителей со стороны российских оккупантов.