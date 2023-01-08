В Германии задержали иранца, готовившего теракт с применением сильнодействующих ядов

Немецкая полиция ночью 8 января задержала по подозрению в подготовке теракта по исламистским мотивам 32-летнего гражданина Ирана. Ему инкриминируют приобретение боевого ядовитого вещества рицин, а также высокотоксичного цианида.

Об этом сообщает Лига.net.

Подозреваемый, а также еще один человек, заключены под стражу на время проверки доказательств.

"Обвиняемый подозревается в подготовке тяжелого насильственного деяния, которое представляет угрозу для государства", - говорят в прокуратуре.

В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях террористического нападения.

По данным газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало иранца в поле зрения в течение нескольких дней. Информация о готовящемся теракте поступила к немецким силовикам от "дружеской спецслужбы".

Теракт с применением рицина способен привести к большому количеству жертв. Четыре года назад полиция Германии задержала в Кельне тунисца и его жену-немку, которые самостоятельно изготовили рицин в своей квартире. Супруги попали в поле зрения иностранной спецслужбы из-за вызвавшей подозрение покупки в интернете крупной партии семян рицины. И тунисец, и его жена были приговорены к длительному лишению свободы. Эксперты выяснили, что произведенный ими рицин мог убить 13,5 тысяч человек.